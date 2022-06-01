Раскрыт массовый обман покупателей мясных деликатесов из дичи Россельхознадзор обнаружил в консервах из дичи от российских производителей мясо курицы, свинины и говядины

Колбасные изделия / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В России некоторые недобросовестные производители деликатесов из дичи подменяют сырье на более дешевое, поэтому в консервах или колбасе покупатели вместо оленины и медвежатины могут обнаружить курицу, говядину или свинину, сообщается на сайте Россельхознадзора. Случаи массового обмана были зафиксированы на предприятиях Ленинградской области и Петербурга, Пермского края, Калмыкии и Архангельской области.

Выявлены многочисленные случаи подмены сырья на более дешевое при изготовлении недобросовестными участниками оборота готовых мясных товаров из диких животных. В частности, обнаружены факты продажи консервов, колбас, паштетов и другой продукции, изготовленной из свинины, говядины, куриного сырья, продаваемой под видом лосятины, медвежатины, оленины и мяса иных видов диких животных и птиц, — говорится в сообщении.

Так, на предприятии в Архангельской области специалисты надзорного ведомства нашли паштеты из оленя, медведя, лося, кабана, гуся и утки, а также перловку с медвежатиной, плов с лосятиной, гречку с олениной и колбасы «Сальсичча» из лося, однако все эти деликатесы были сделаны с использованием мяса крупного рогатого скота, свинины и курицы. Информации об этом на этикетках не было.

В Пермском крае кооператив «АгроРусь» сертифицировал производство из мяса лося, однако на предприятие поступала только свинина. В Ленинградской области завод «Карат» готовил сыровяленые продукты якобы из оленя, но на самом деле из свиных субпродуктов.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что информация о нарушениях направлена в МВД и Минприроды, которое разрешило организациям добычу диких животных.

Ранее ведомство запретило поставки курицы и птицеводческой продукции из четырех американских штатов из-за вспышки птичьего гриппа. Всего поставки приостановлены из 27 штатов. По данным Россельхознадзора, вирус уничтожил около 40 млн кур и индеек на коммерческих птицефермах в США.