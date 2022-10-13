Раскрыт фактор, провоцирующий развитие астмы и диабета Психиатр Шуров заявил, что стресс провоцирует развитие астмы и диабета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Психиатр Василий Шуров рассказал URA.RU, что хронический стресс может стать фактором развития астмы, псориаза, диабета. Эксперт уточнил, что сам по себе стресс не может стать причиной развития этих заболеваний, но в совокупности с плохими привычками может привести к их развитию. Врач при этом добавил, что хронический стресс может стать причиной развития неврозов и депрессий.

100% он не вызовет эти заболевания, но если человек курит, контактирует с аллергеном, еще и в постоянном стрессе находится, то у него иммунитет плохо функционирует и, конечно, вероятность повышается, — поделился Шуров.

Хроническим, по словам психиатра, стресс становится, когда человек испытывает напряжение на протяжении длительного периода времени из-за проблем с работой или в браке.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух ранее рассказала, что расхожее мнение о том, что жидкость разбавляет пищеварительные соки и мешает пищеварению, не имеет под собой научных доказательств. По её словам, если выпить умеренное количество воды в процессе еды или после, то это поможет пищеварению. Эксперт добавила, что недостаточное потребление воды может также привести к образованию запора.