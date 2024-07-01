«Расходный материал»: военэксперт объяснил, зачем ВС РФ одноразовые дроны Военэксперт Леонков: дроны «Воган-9СП» смогут выполнять по одной задаче на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одноразовые дроны «Воган-9СП» выполнят свои задачи в зоне спецоперации на Украине, уверен военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что такие беспилотники представляют собой расходный материал и могут выполнить только одну задачу. По его словам, Вооруженные силы России насыщают различными дронами участки в зоне СВО.

Мы насыщаем дронами разные участки. Если «Воган-9СП» хорошо себя покажет, будет серийное производство. Такие дроны — расходный материал. Одна задача — один дрон. Их нужно много, так как ежедневно сотни таких задач на поле боя, — пояснил эксперт.

Как отметил Леонков, беспилотники создавали с учетом применения других поражающих боеприпасов. По его словам, для борьбы с ними противник начнет подтягивать средства радиоэлектронной борьбы. Он считает, что украинская армия начнет искать противоядие против «Воган-9СП». Эксперт пояснил, что дрон представляет собой барражирующий боеприпас.

Если дрон будет удачно действовать в боевых действиях, этот беспилотник будет эффективным средством на поле боя. Нужно понимать, что противник будет искать противоядие против него, будут подтягивать свои комплексы РЭБ. На линии боевого соприкосновения идет противостояние российских и украинских дронов, — добавил Леонков.

Военный эксперт Алексей Суконкин ранее заявил, что украинским военным стало тяжелее сбивать российские ударные БПЛА «Герань», поскольку специалисты ВС РФ изменили этим дронам высоту полета. По его словам, теперь БПЛА возможно нейтрализовать только ракетами, которых у ВСУ немного.