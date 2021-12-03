Рашкина вызвали на допрос в СК в качестве подозреваемого

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, ранее лишённого неприкосновенности, вызвали на допрос в Следственный комитет в качестве подозреваемого по делу о незаконной охоте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата от КПРФ Сергея Обухова.

Стало известно, что Валерия Рашкина вызывают для допроса в качестве подозреваемого в Следственный Комитет РФ, — цитирует Обухова агентство.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося.

25 ноября его лишили депутатской неприкосновенности.Cледственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Рашкина о незаконной охоте.

Позднее Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в произошедшем. Он пояснил, что перепутал в тепловизоре лося с кабаном. Политик заявил, что приглашающие его на работу знакомые заверили, что все разрешительные документы в порядке, а Рашкин их не проверял.

Также Рашкин заявил NEWS.ru, что будет давать показания в рамках возбуждённого против него уголовного дела.