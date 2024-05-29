Рашкин рассказал об отношении к охоте после снятия судимости за добычу лося Рашкин после снятия судимости заявил, что «на охоте поставлен крест»

Фото: t.me/moscowcourts*

Валерий Рашкин

Экс-депутат Думы Валерий Рашкин сдал охотничью лицензию и продал ружья, сообщило издание Daily Storm. По его словам, после снятия судимости за добычу лося он навсегда забыл об охоте. Рашкин не исключил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах в будущем.

На охоте поставлен крест. Все, страничку перевернул. Я продал все оружие. Лицензию на охоту сдал. Внутри для себя сказал: «Да, я охотник, я спортсмен. Это мое. Не хобби, а это моя жизнь. Но с охотой закончено», — заявил политик.

Рашкин предположил, что могли быть провокации или рецидив, так как он продолжает работу и много знает. Экс-депутат считает, что он «опасен для своих политических противников». Политик заявил, что еженедельно общается с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, и признался, что допускает возвращение в Госдуму.

Рашкина задержали 29 октября 2021 года в Саратовской области. В автомобиле, за рулем которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Он объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом ее стоянки он якобы обнаружил мертвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что с Рашкина сняли судимость по делу о незаконной охоте. По словам адвоката Константина Лазарева, назначенный экс-парламентарию испытательный срок закончился.