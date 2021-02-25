Рашкин пожаловался на шантаж Собянина в Генпрокуратуру

https://static.news.ru/photo/a390bb7a-7759-11eb-a778-96000091f725_660.jpg Валерий Рашкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос Генеральную прокурору с просьбой проверить указ мэра Москвы Сергея Собянина, который распорядился заблокировать социальные карты пенсионерам, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Действия главы столица политик назвал шантажом.

Копию обращения политик обнародовал в Twitter. В нём парламентарий напомнил, что согласно указу президента Владимира Путина, вакцинация должна быть добровольной. Однако ограничение в правах тех, кто пока не решился на подобный шаг, фактически сводит на нет принцип добровольности и принуждает пожилых людей делать прививку.

Апеллируя к большому количеству жалоб от пенсионеров, Рашкин подчеркнул, что те долгое время не могут пользоваться общественным транспортом, из-за чего в буквальном смысле отрезаны от жизни. Некоторым приходится приобретать карту «Тройка» для оплаты проезда по полной стоимости, что влечёт дополнительные расходы для пожилых людей.

Ранее депутаты Мосгордумы от фракции КПРФ направили обращение Собянину с просьбой отменить блокировку социальных карт, аргументируя это тем, что лицам старше 65 лет необходимо посещать учреждения здравоохранения, которые порой находятся в разных районах города. Однако в мэрии на это ответили, что менять подход не намерены.

Как писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сочла решение властей о блокировке транспортных карт пенсионеров в Москве на фоне пандемии коронавируса чрезмерным. По её словам, гражданин будет «вынужден всё равно доехать до банка, до аптеки», однако решение властей просто «загоняет» людей в «неправовое поле». Комментируя решение о блокировке в столице транспортных карт людей старше 65 лет, она отметила, что в таких условиях они всё равно «едут зайцами, они платят».