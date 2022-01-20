Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин показал журналистам браслет ФСИН на ноге и специальное устройство на поясе. Парламентарий пояснил, что гаджет следит, не разговаривает ли он по телефону. По его словам, если он воспользуется телефонной связью, «сразу будет нарушение и тюрьма». Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Плохие новости».

Вот видите, здесь прибор распознает ваш телефон и сразу показывает, что он рядом. Если я буду говорить по нему, это будет нарушение. Будет уже тюрьма, — отметил политик.

Рашкин был задержан 29 октября в Саратовской области. Он находился за рулём автомобиля с разделанной тушей лося в багажнике. Неподалёку от места был обнаружен карабин с прицелом ночного видения, тренога, патроны, охотничий билет и разрешение на оружие на имя Рашкина. Именно тогда он отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Против Рашкина было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Политика лишили депутатской неприкосновенности.

13 декабря Басманный суд столицы запретил Рашкину до 13 февраля покидать жильё с 23:00 до 07:00, посещать охотничьи угодья, пользоваться средствами связи и Интернетом, а также взаимодействовать с фигурантами по уголовному делу.