Володин призвал остановить поставки газа во все недружественные страны

Вячеслав Володин / Фото Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение остановить поставки газа в Болгарию и Польшу после его неоплаты в рублях. Как он написал в своём Telegram-канале, механизм оплаты за топливо в нацвалюте вполне определён и прозрачен, однако руководители Болгарии и Польши не захотели им воспользоваться.

Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение. Так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для нас стран, — заявил Володин.

Ранее компания «Газпром экспорт» направила уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. По её данным, по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя обе компании были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов.

В ответ на это уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что Варшава больше не будет покупать газ в России. Он пообещал, что в республике не возникнет дефицита газа. По его словам, страна будет обеспечена газом за счёт собственной добычи и поставок с других направлений.