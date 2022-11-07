Расчленивший жену 89-летний москвич напал на сокамерников в изоляторе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемый в убийстве и расчленении супруги 89-летний пенсионер напал на сокамерников в следственном изоляторе, сообщает MK.RU. За несколько недель до трагедии жена отправленного под стражу пожилого мужчины жаловалась на его поведение по отношению к их общей дочери. Женщина говорила, что ее муж начал вести себя агрессивно.

Говорила (дочь преступника. — NEWS.ru), что он стал агрессивным, что она опасается за свою жизнь. Сейчас пожилой москвич находится в изоляторе временного содержания и уже там успел отличиться — напал на соседей по камере. То есть он продолжает проявлять агрессивность, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пенсионеру предстоит пройти психиатрическое освидетельствование.

Ранее на учете у психиатра мужчина не состоял. Но сейчас, конечно, следователь назначит обвиняемому психолого-психиатрическую экспертизу, — добавил собеседник газеты.

Ранее сообщалось, что жители одного из домов по улице Маршала Тухачевского обнаружили у себя под окнами фрагменты человеческого тела, предположительно, женщины. Некоторое время спустя появилась информация о том, что в убийстве женщины 1933 года рождения подозревается ее 89-летний муж. У него в квартире также были обнаружены останки жертвы. Мужчину задержали сотрудники полиции.