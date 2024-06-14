Расчленивший отца петербуржец словил пулю при задержании Расчленивший отца житель Петербурга получил смертельное ранение при задержании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, который расчленил отца в квартире дома на улице Бадаева в Санкт-Петербурге, скончался в Мариинской больнице, пишет MK.RU со ссылкой на свои источники. Злоумышленник при задержании оказал сопротивление правоохранителям и получил несовместимое с жизнью ранение.

По имеющимся данным, смерть предполагаемого преступника наступила в 06:30. Во время задержания мужчина напал на оперативников, которым пришлось применить табельное оружие. После правоохранители обнаружили в квартире мужчины расчлененный труп его отца.

Ранее стало известно, что злоумышленник также избил 73-летнюю соседку, которая пришла к нему с сообщением о протечке. После местный житель выбежал во двор дома, где напал на фельдшера скорой помощи, который прибыл к пенсионерке, используя отвертку. Медик мог получить удар в грудь, но его спас находящийся в кармане телефон. В квартире злоумышленника также нашли топор и тело его родителя без головы, перевязанное ремнями.

Прежде жительница Москвы расправилась с отцом, нанеся ему несколько ударов ломом в область головы. Против нее было возбуждено уголовное дело об убийстве.