Расчет «Града» уничтожил огневые позиции ВСУ на запорожском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» Вооруженных сил России нанес удар по позициям ВСУ на запорожском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на командира расчета РСЗО «Град». По его словам, в результате позиции были уничтожены.

В данный момент ждем команды наведения на цель. По донесениям разведки, огневые позиции противника поражены, — сказал командир расчета.

Ранее бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Вооруженные силы России оставляют в целости мосты на Украине, если они не используются в военных целях. Он добавил, что мосты также не уничтожают, чтобы обеспечивать гуманитарные нужды и сэкономить на восстановлении инфраструктуры. По его словам, российское командование планирует восстановить разрушенные объекты.

Вооруженные силы России 5 января ликвидировали более 55 экстремистов «миротворческого батальона имени Шейха Мансура» в Константиновке Донецкой Народной Республики. Помимо этого, в том же районе российские войска вывели из строя шесть единиц бронетехники и автомобилей противника.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщали, что вооруженные силы Украины нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. По их данным, было выпущено три снаряда «натовского» калибра 155 мм. По данным территориальной обороны ДНР, в результате пострадали два человека.