Расчет реактивной системы залпового огня «Град» Вооруженных сил России нанес удар по позициям ВСУ на запорожском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на командира расчета РСЗО «Град». По его словам, в результате позиции были уничтожены.
В данный момент ждем команды наведения на цель. По донесениям разведки, огневые позиции противника поражены, — сказал командир расчета.
Ранее бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Вооруженные силы России оставляют в целости мосты на Украине, если они не используются в военных целях. Он добавил, что мосты также не уничтожают, чтобы обеспечивать гуманитарные нужды и сэкономить на восстановлении инфраструктуры. По его словам, российское командование планирует восстановить разрушенные объекты.
Вооруженные силы России 5 января ликвидировали более 55 экстремистов «миротворческого батальона имени Шейха Мансура» в Константиновке Донецкой Народной Республики. Помимо этого, в том же районе российские войска вывели из строя шесть единиц бронетехники и автомобилей противника.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщали, что вооруженные силы Украины нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. По их данным, было выпущено три снаряда «натовского» калибра 155 мм. По данным территориальной обороны ДНР, в результате пострадали два человека.