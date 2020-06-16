Рано радоваться: Попова призвала не обнадёживаться по ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b612aeb6-b076-11ea-8096-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Риски, связанные с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), в РФ по-прежнему сохраняются. Обнадёживаться пока рано, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Риски есть, риски никуда не уходят... успокаиваться и обнадёживаться даже на сегодняшний день рано, и нужно консолидировать усилия по противодействию, — цитирует чиновницу РИА Новости.

Она выступила на совещании руководителей ведомств стран — участниц ШОС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие.

Коэффициент распространения COVID-19 в РФ упал 17 июня 2020 года до 0,95. Это минимальное значение с 30 мая. Так, в Москве показатель достиг 0,91 (-0,06), в Дагестане и Калужской области — 0,97, в Московской области — 0,95, в Тульской области — 0,93. Индекс по Красноярскому краю снизился до 0,91. В Санкт-Петербурге — до 0,84, в Нижегородской и Ростовской областях — до 0,83, в Свердловской — до 0,81. Коэффициент показывает, сколько граждан может заразить коронавирусной инфекцией один заболевший до его изоляции.

За всё время пандемии в РФ зарегистрирован 553 301 инфицированный в 85 субъектах. Из них 7843 новых случая выявили за последние сутки в 84 регионах. Из них 2494 пациента (31,8%) переносят болезнь без симптомов. Это минимальный показатель с 30 апреля, пишет ТАСС.

Число летальных исходов за последние сутки достигло 194. Общее число жертв недуга составляет 7478 человек, передаёт сайт стопкоронавирус.рф. За последний день выписались по выздоровлении после COVID-19 10 036 человек. Всего в РФ исцелились 304 342 человека.

Ещё 308 тысяч человек в РФ остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом.

За минувшие 24 часа московские врачи обнаружили 1065 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заражённых в столице достигло 209 745 человек. За сутки провели 284 тысячи исследований на COVID-19. Всего с начала эпидемии сделано около 15,6 млн тестов.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

К 17 июня число заражённых в мире достигло 8 176 296, погибли 443 765 человек, выздоровели — 3 956 537.

Ранее в Минздраве назвали условие для вымирания коронавируса в РФ. Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко, наличие иммунитета к COVID-19 более чем у 45% населения гарантированно прервёт цепочку её передачи. Он также отметил, что популяционный иммунитет к инфекции у россиян ещё не сформирован, хотя число людей с антителами увеличивается.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что уже 650 тысяч человек в РФ протестированы на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела. В Москве таких граждан 17%, писал NEWS.ru.