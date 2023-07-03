РАНХиГС стала потерпевшей в деле о «мертвых душах» в вузе РИА Новости: РАНХиГС признали потерпевшей стороной по делу о фиктивном трудоустройстве в вуз

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Максим Назаров

РАНХиГС признана потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки, по которому ранее был арестован проректор Максим Назаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. В деле фигурируют факты трудоустройства в 2018 году лиц, которые по факту не участвовали в рабочих процессах академии.

В отношении проректора Назарова М.Н. ведутся следственные действия по факту фиктивного трудоустройства сотрудников Минобра в РАНХиГС в 2018 году. В настоящее время Назарову М.Н. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следственными органами РАНХиГС признана потерпевшей, — заявил источник агентства.

Ранее выяснилось, что в июне в Москве в рамках дела о фиктивном трудоустройстве был задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров. По этому же делу велось расследование в отношении экс-ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук «Шанинки» Сергея Зуева и бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой.

Тверской районный суд 29 июня в отношении Назарова избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено без разрешения следователя общаться с участниками уголовного судопроизводства по уголовному делу, в том числе с действующими и бывшими сотрудниками РАНХиГС, Минобрнауки России, за исключением защитников, следователей, сотрудников правоохранительных органов и суда, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться интернетом.