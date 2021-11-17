РАНХиГС: готовность россиян вакцинироваться выросла в два раза

РАНХиГС провела исследование о ходе прививочной кампании в России. Согласно опросу, готовность населения сделать прививку от коронавируса выросла в два раза, пишет «Коммерсант».

В ходе опроса порядка 41,3% россиян показали , что они сами или кто-то из их родственников болели коронавирусом. При этом в городе доля переболевших выше, чем в сельской местности, и составляет 42,3% против 37,2% соответственно. Однако, именно в сельской местности наблюдается существенный прирост заболеваемости.

К началу октября 53,2% опрошенных сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, ещё 14,5% собираются вакцинироваться, однако, пока не записались на прививку.

Уровень вовлечённости взрослого населения в вакцинацию к октябрю вырос до 53,2% с 25,9% в мае. Ставят прививку чаще всего люди в возрасте старше 34 лет с высшим образованием и имеющие работу. Среди последних отмечается максимальная интенсивность вакцинации — сделали или будут делать прививку 60,3% респондентов. Введение мер по обязательной вакцинации на рабочем месте, отмечают социологи, на 7,7% увеличивает вероятность того, что сотрудник сделает прививку от коронавируса.

Однако, отмечают социологи, несмотря на очевидные успехи прививочной кампании, каждый четвёртый респондент не собирается прививаться от инфекции. В качестве причин отказа люди называют наличие медицинских противопоказаний, высокий уровень антител, отсутствие времени на вакцинацию и боязнь побочных эффектов. Также люди ссылаются на невозможность добраться к месту вакцинации из-за ограниченной подвижности или из-за отсутствия гражданства.

Ранее главный санитарный врач Кировской области расширила перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса. В него вошли пожилые в возрасте 60 лет и старше, проживающие в организациях соцобслуживания, а также страдающие хроническими заболеваниями.