Раненный при взрыве в Сирии российский военный скончался в госпитале

https://static.news.ru/photo/73ce0ad8-f58a-11ea-a119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гвардии сержант Михаил Мильшин, получивший тяжёлое ранение в результате взрыва в Сирии, скончался в московском госпитале имени Бурденко.

Военнослужащий находился на искусственной вентиляции лёгких. После восстановления жизненно важных функций организма его планировали перевести в госпиталь Вишневского для протезирования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Взрыв прогремел в Сирии 18 августа. Самодельное взрывное устройство сработало на обочине дороги в 15 км от города Дейр-эз-Зора. В это время по ней проходила российская автоколонна, возвращавшаяся после проведения гуманитарной акции.

В результате российский старший военный советник в звании генерал-майора и ещё двое военнослужащих были ранены. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил погибшего офицера к государственной награде посмертно.

Ранее NEWS.ru, писал, что СКР завёл уголовное дело по факту гибели генерала и ранения двух военных в Сирии. В ведомстве назвали делом чести расследование этого инцидента.