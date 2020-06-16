Раненных во время перестрелки в Москве полицейских представят к наградам

https://static.news.ru/photo/9ef6cd80-afe4-11ea-b51b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейских Сергея Крылова и Алексея Пояркова, получивших ранения во время перестрелки в Москве 15 июня 2020 года, представят к государственным наградам, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Соответствующее решение принял глава ведомства Владимир Колокольцев, пишет ТАСС. Инцидент произошёл на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они в автомобиле ДПС составляли протокол, к ним подошёл уроженец Назрани Ратмир Галаев и, открыв пассажирскую дверь, начал стрелять.

Раненые стражи порядка открыли ответный огонь. Всех участников ЧП госпитализировали. Главное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Следователи провели обыски по месту проживания Галаева, а также по месту жительства его знакомых. Свидетели рассказали, что в последнее время тот вёл себя замкнуто и общался с ними очень редко. Дома у мужчины были найдены экстремистские материалы.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что стрелок готовился к нападению тщательно и осознанно. Тем не менее, по данным СК, Галаев обстрелял полицейских без какой-либо причины. Судя по всему, личной неприязни к пострадавшим сотрудникам правопорядка у него не было.

Накануне силовики задержали двух человек, которых заподозрили в причастности к стрельбе на Ленинском проспекте. Однако какой-либо информации о том, связаны ли они с Галаевым, пока нет. Стрелка также проверяют на связь с опасной религиозной сектой баталхаджинцев, замешанной во множестве громких преступлений. Также в ходе расследования стало известно, что семья стрелка связана с правоохранительными органами Ингушетии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ратмир Галаев, которого подозревают в стрельбе на Ленинском проспекте в Москве, планировал стать шахидом. Такие выводы были сделаны после изучения записей в его личной тетради.