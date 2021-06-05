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Раненную в Екатеринбурге девочку отключили от ИВЛ

18:09, 05 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятилетняя девочка, раненная екатеринбургским стрелком Сергеем Болковым, отключена от аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом РИА Новости рассказали в региональном Минздраве.

В ведомстве отметили, что ребёнок находится в сознании и дышит самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Несколько дней назад девочка была прооперирована. Хирурги удалили ей часть кишечника. Кроме того, в результате ранения ребёнок потерял много крови и оказались задетыми позвонки. Девочку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Болков устроил стрельбу с балкона своей квартиры 30 мая. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Кроме того, нападавший попытался захватить заложника среди прохожих.

В результате инцидента кроме девочки пострадал сотрудник Росгвардии. Он получил ранение в ногу. После оказания медпомощи силовика отпустили домой.

В настоящее время Болков находится под арестом. Ему предъявлены обвинения по статьям о покушении на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённом общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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