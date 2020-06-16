Раненого в Москве полицейского подключили к аппарату ИВЛ

Состояние одного из сотрудников полиции, получившего ранение в результате перестрелки на западе Москвы, ухудшилось. Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Состояние второго пострадавшего полицейского оценивается как средней тяжести. Угрозы для его жизни нет,
Что касается нападавшего, то он остаётся в институте Склифосовского. Он находится под постоянным наблюдением врачей и также подключен к аппарату ИВЛ. По словам медиков, его состояние крайне тяжёлое.
В агентстве отметили, что официальным подтверждением данной информации не располагают.
Перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла 15 июня. Полицейских, проверявших документы у водителя такси, беспричинно обстрелял прохожий. Предполагается, что он вёл огонь из травматического пистолета, переделанного в боевой. Пострадали два сотрудника МВД, нападавший был ранен ответным огнём.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Нападавшим оказался уроженец Назрани Ратмир Галаев. В ходе обыска по месту его проживания была найдена тетрадь, записи в которой дают основание предполагать, что Галаев планировал стать шахидом. Кроме того, в его компьютере обнаружили множество видеороликов с нападениями на полицейских.
Как ранее писал NEWS.ru, следствие проверяет нападавшего на связь с религиозной сектой баталхаджинцев, замешанной во множестве громких преступлений. В частности, убийстве начальника ЦЭП МВД Ингушетии майора Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда в ноябре 2019 года.
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