Раненого в Москве полицейского подключили к аппарату ИВЛ

https://static.news.ru/photo/b52b927e-b06c-11ea-88a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Состояние одного из сотрудников полиции, получившего ранение в результате перестрелки на западе Москвы, ухудшилось. Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Состояние второго пострадавшего полицейского оценивается как средней тяжести. Угрозы для его жизни нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Что касается нападавшего, то он остаётся в институте Склифосовского. Он находится под постоянным наблюдением врачей и также подключен к аппарату ИВЛ. По словам медиков, его состояние крайне тяжёлое.

В агентстве отметили, что официальным подтверждением данной информации не располагают.

Перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла 15 июня. Полицейских, проверявших документы у водителя такси, беспричинно обстрелял прохожий. Предполагается, что он вёл огонь из травматического пистолета, переделанного в боевой. Пострадали два сотрудника МВД, нападавший был ранен ответным огнём.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Нападавшим оказался уроженец Назрани Ратмир Галаев. В ходе обыска по месту его проживания была найдена тетрадь, записи в которой дают основание предполагать, что Галаев планировал стать шахидом. Кроме того, в его компьютере обнаружили множество видеороликов с нападениями на полицейских.

Как ранее писал NEWS.ru, следствие проверяет нападавшего на связь с религиозной сектой баталхаджинцев, замешанной во множестве громких преступлений. В частности, убийстве начальника ЦЭП МВД Ингушетии майора Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда в ноябре 2019 года.