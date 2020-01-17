Состояние двух полицейских, пострадавших во время нападения на стационарный пост ДПС в ингушском Магасе, улучшилось.
Начальник главка МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин и министр внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин навестили в ведомственном госпитале в Махачкале пострадавших сотрудников полиции.
Врачи, с которыми побеседовали Бачурин и Коробкин, отметили положительную динамику состояния раненых,
Ранее NEWS.ru писал, что при атаке на пост ДПС погиб один автоинспектор, ещё трое получили ранения. Двое нападавших были нейтрализованы — один убит, другой ранен. Личности злоумышленников установлены. Погибший — Микаил Мизиев, раненый — Ахмед Имагожев. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
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