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Состояние двух полицейских, пострадавших во время нападения на стационарный пост ДПС в ингушском Магасе, улучшилось.

Начальник главка МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин и министр внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин навестили в ведомственном госпитале в Махачкале пострадавших сотрудников полиции.

Врачи, с которыми побеседовали Бачурин и Коробкин, отметили положительную динамику состояния раненых, говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что при атаке на пост ДПС погиб один автоинспектор, ещё трое получили ранения. Двое нападавших были нейтрализованы — один убит, другой ранен. Личности злоумышленников установлены. Погибший — Микаил Мизиев, раненый — Ахмед Имагожев. По факту нападения возбуждено уголовное дело.