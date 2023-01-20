Раненная в Соледаре военкор Елсукова вышла на связь Раненная в Соледаре военкор Елсукова сообщила, что находится в стабильном состоянии

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре

Раненная в результате обстрела в Соледаре военный корреспондент Readovka Анастасия Елсукова вышла на связь со своими коллегами. Она сообщила журналистам, что ее прооперировали, и она находится в стабильном состоянии, передает Telegram-канал издания.

Нашего военкора Анастасию Елсукову прооперировали — она вышла на связь. Сейчас состояние Насти стабильно. Она мужественно перенесла операцию и передала благодарности нашей редакции и всем, кто помог ей — в особенности «музыкантам». Мы продолжаем оставаться на связи с Настей, будем и дальше оперативно сообщать о ее состоянии, — говорится в сообщении.

Ранее Readovka сообщала, что Елсукова попала под обстрел при выполнении редакционного задания в Соледаре. По данным ее коллег, бойцы ЧВК «Вагнер» эвакуировали корреспондента с раздробленным коленом и ранением бедра в больницу в Первомайск, где ей и провели операцию. Как рассказали авторы Readovka, Елсукова получила ранение непосредственно вблизи линии фронта. По их словам, девушка попала под обстрел вместе с журналистами «Звезды» и Первого канала.

23 октября военный корреспондент, основатель проекта Wargonzo Семен Пегов был ранен в Донецке. По его словам, травмы ног он получил во время съемок репортажа с батальоном «Сомали»: в какой-то момент группу бойцов настиг украинский танк, в результате чего им пришлось ретироваться. В результате Пегов подорвался на мине.