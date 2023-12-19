РАН жестко ответили на признание астрологии лженаукой Эксперт Левин: решение РАН признать астрологию лженаукой ни на что не повлияет

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В решении Российской академии наук признать астрологию лженаукой нет ничего нового, сообщил NEWS.ru астролог Михаил Левин. По его мнению, заявление РАН никак не отразится на деятельности астрологов.

Ничего принципиально нового нет. На нашу жизнь это никак не повлияет. Мы как существовали, так и будем существовать. Более того, никто из государственных органов всерьез на это обращать внимание не будет, — отметил собеседник.

Он добавил, что комиссия по борьбе с лженаукой в РАН существует лет 20. Время от времени, продолжил Левин, она заявляет о своем существовании: то с астрологией борются, то с экстрасенсами, то с гомеопатами. Теперь, считает собеседник, у комиссии случился очередной «приступ творческой активности».

Всерьез к этому не отношусь. Существует небольшой аппарат, раньше его возглавлял Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, человек весьма достойный. Я испытываю к нему большое уважение, но он был убежденным противником астрологии, мы с ним спорили. Сейчас появился молодой человек [член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр] Панчин, биолог. Про него не могу сказать то же самое, что про Сурдина. Он не достоин уважения, агрессивен, нечестен, — резюмировал Левин.

Ранее комиссия по борьбе с лженаукой при экспертном совете РАН выпустила меморандум о лженаучности астрологии. Как сообщили NEWS.ru в комиссии, работа над проектом заняла несколько лет, в ней приняли участие ученые из разных научных областей: астрономии, физики, биологии, медицины и статистики. В документе подвергаются критике «утверждения астрологов о связи между положением небесных светил и особенностями личности и судьбы человека, которые не имеют научных оснований».