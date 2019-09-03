https://static.news.ru/photo/3576c6ca-ce4f-11e9-91b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минздрав не публикует на своём сайте экспертные заключения о препаратах, попадающих на российский рынок. Тем самым ведомство не соблюдает закон «Об обращении лекарственных средств», считают в Российской академии наук.

В самом Министерстве отмечают, что документы ввиду коммерческой тайны содержатся в закрытой части портала и доступны только производителям лекарств. Тем не менее опрошенные РБК эксперты высказались за раскрытие данных экспертизы для широкой публики. Некоторые из них даже не понимают, есть ли смысл что-то скрывать в российских экспертных заключениях.

Министерство настаивает на том, что клинические исследования разрешённых препаратов уже доступны на сайте госреестра. Но Академия наук намерена «наладить взаимодействие» с Минздравом, чтобы обеспечить полную прозрачность исследований лекарств для регистрации.

И профессиональное сообщество, и потребители должны быть уверены, что лекарство допущено на рынок потому, что у регулятора есть бесспорные доказательства его эффективности и безопасности, а не в силу недостатка ресурсов на профессиональную и объективную экспертизу или, того хуже, по звонку, — заявил пресс-секретарь комиссии по борьбе с фальсификацией научных исследований Пётр Талантов.

Как писал News.ru, почти половина жителей России по разным причинам испытывает сложности с приобретением лекарств. Опрос, в котором в 2019 году приняли участие 1237 жителей разных регионов, показал, что в 55% случаев опрошенные указывали на проблемы из-за нехватки денег, в 38% случаев — на отсутствие необходимых препаратов. Около 5% отметили факт отсутствия аптек, 2% — недоступность привычного лекарства.