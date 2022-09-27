РАН попросит освободить аспирантов и ученых от призыва на военную службу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская академия наук (РАН) попросит Минобрнауки и Минобороны России об освобождении аспирантов и ученых от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на академию. РАН также будет настаивать на том, чтобы под призыв не попали кандидаты и доктора наук.

Соответствующее обращение готовится — и в министерство науки и высшего образования, и в министерство обороны. Речь идет о том, чтобы аспирантов, а также кандидатов и докторов наук освободить от призыва по частичной мобилизации, — сообщил собеседник агентства.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся очно и очно-заочно впервые на этом уровне образования. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

В Минобороны ранее сообщили, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства и проходящие первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних (очно-заочных) отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации привлекаться не будут. А вот студенты-заочники могут быть призваны в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии.