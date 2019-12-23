https://static.news.ru/photo/460ff5a6-2633-11ea-bfc9-fa163e074e61_660.jpg Руслан Нагиев Фото: advokat_nagiev/instagram.com

Расстрелявший 8 человек в войсковой части на территории Забайкалья рядовой Рамиль Шамсутдинов будет доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы. Об этом журналистам во вторник, 24 декабря, сообщил адвокат «стрелка» Руслан Нагиев.

Юрист также назвал сроки, в которые Шамсутдинова доставят в столицу.

Его этапируют в Москву для проведения психиатрической экспертизы до конца 2019 года, — цитирует Нагиева «Интерфакс».

Ранее стало известно, что обвиняемые в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым признали свою вину. Их дело рассматривают в особом порядке.

Трагедия случилась в воинской части под Читой 25 октября. Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев после караула. Восемь человек погибли на месте, а двое выживших сейчас находятся в госпитале им. Бурденко в Москве.