https://static.news.ru/photo/51f18b92-2038-11ea-ba0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: nginx/twitter.com

Совет директоров компании Rambler предложил разорвать отношения с кипрской Lynwood Investments CY Ltd., которой было передано право на защиту интересов холдинга. Также рекомендовано отозвать заявление на Nginx в правоохранительные органы.

Такое решение было принято на внеочередном собрании совета, созванном из-за обысков в московском офисе Nginx.

По данным «Ведомостей», Lynwood Investments CY Ltd. принадлежит компании Alpha Global с Британских Виргинских островов. Её бенефициаром является Николай Мамут. Так же зовут сына председателя совета директоров Rambler Александра Мамута.

Ранее NEWS.ru писал, что гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка.

Nginx — крупнейший веб-сервер, созданный в 2002 году работавшими тогда в Rambler программистами Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым. Nginx обслуживает в том числе серверы «Яндекса», «ВКонтакте», Mail.ru, Rambler. В марте 2019 года компанию Nginx за 670 миллионов долларов купила F5 Networks.

12 декабря Rambler Group сообщила, что права на веб-сервер принадлежат ей. В этот же день в московском офисе Nginx прошёл обыск. Поводом для следственных действий стало заявление от компании, связанной с бизнесменом Александром Мамутом (совладелец Rambler Group). В постановлении об обыске в Nginx говорится, что сервер разрабатывался «в служебное время, в пределах установленных трудовых обязанностей», по поручению руководства Rambler. Сами разработчики говорят, что занимались его созданием в свободное время.