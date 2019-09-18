https://static.news.ru/photo/2fc0bbda-da13-11e9-9f88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Rambler Group подала в суд на Mail.ru Group из-за нелегальных трансляций матчей Английской премьер-лиги в социальной сети «Одноклассники».

Rambler Group в конце августа подала иск в Мосгорсуд к ООО «Мэйл.Ру Груп» о защите авторских прав в Интернете. Первая беседа по данному делу назначена на 27 сентября.

13 августа структура Rambler Group сделала заявление о принятии мер в отношении сайтов, которые распространяют нелегальный контент, в частности, матчи Английской премьер-лиги.

Роскомнадзор должен был ограничить доступ к 15 сайтам с данным контентом.

Как отмечают в Rambler Group, договориться с «Одноклассниками» не получилось.

Мы были готовы урегулировать отношения в досудебном порядке, как ранее сделали это с почти 500 сайтами, которые также нелегально использовали контент, связанный с Английской премьер-лигой, и проводили встречу с представителями сети, — передаёт слова директора по связям со СМИ Rambler Group Александра Дмитриева РБК.

Как ранее писал News.ru, социальная сеть «ВКонтакте» не позволит пользователям размещать копии электронных книг.