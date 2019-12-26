https://static.news.ru/photo/b6576236-27ff-11ea-ba1f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Rambler Group подала иск о прекращении распространения фрагментов видео матчей Английской футбольной премьер-лиги на «Матч ТВ». Об этом сообщил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.
Rambler Group подала в Мосгорсуд исковое заявление в отношении «Матч ТВ», в котором мы потребовали лишь прекращения распространения незаконного контента — отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ, — цитирует ТАСС Гершковича.
Уточняется, что дата первого судебного заседания ещё не назначена.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Twitch сообщил, что российская компания Rambler Group отозвала поданный к нему иск. В середине декабря ООО «Рамблер интернет холдинг» обратилось в Мосгорсуд с иском против стримингового сервиса. Платформу обвиняли в незаконной трансляции футбольных матчей, в связи с чем с неё требовали взыскать 180,35 млрд рублей, а также заблокировать в России.