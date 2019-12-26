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Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Александр Столяров), знаменитые своими телефонными розыгрышами, назвали пранкером года юную шведскую экоактивистку Грету Тунберг и намекнули, что планируют позвонить ей в новом году.

Думаю, в следующем году мы ещё много про неё каких-то новых подробностей узнаем, о которых ещё никто даже не подозревает. Прямо в начале января будет много интересного, — сообщил «Политике...