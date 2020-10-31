Раковую опухоль можно определить по верхнему веку пациента

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Опущенное верхнее веко может быть одним из признаков рака лёгких. Об этом заявил профессор Георг Сантис из госпиталя Лондон Бридж.

Британский учёный считает, что птоз верхнего века является одним из неврологических симптомов опухоли лёгких. Это происходит из-за сдавливания нервов в организме.

Что может привести к опущенному веку или уменьшению потоотделения на лице, — цитирует Сантиса издание Express.

Он добавил, что поникшее веко не обязательно свидетельствует о смертельной болезни. Птоз верхнего века может возникать по разным причинам, включая и ношение линз в течение многих лет.

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