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Ракова: заболеваемость COVID в Москве сократилась на 20%

15:31, 30 августа 2021
Ракова: заболеваемость COVID в Москве сократилась на 20% Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Ситуация с коронавирусом в Москве стабильно благоприятная. Показатели заболеваемости и госпитализации заметно сократились. Об этом заявила заместитель мэра Анастасия Ракова. Её слова приводит РИА Новости.

За последнюю неделю мы видим устойчивое снижение заболеваемости, и за предыдущую неделю общее количество заболевших сократилось на 20%, а госпитализированных на 15%, — сказала чиновница.

Она также отметила, что образовательные учреждения столицы очень ответственно подошли к вопросу вакцинации. К началу учебного года процедуру полностью прошли 77% их работников.

За последние сутки в Москве выявлено 1424 новых случая заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 50 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба. Согласно его данным, столица остаётся лидером по уровню заболеваемости в стране. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в мегаполисе одной из лучших среди регионов России. При этом он добавил, что совсем проблема не исчезла. Инфекция продолжает представлять угрозу для жизни людей, поэтому «максимально надо быть аккуратным».

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