Названо число ежедневно госпитализируемых детей c коронавирусом в Москве

Количество госпитализаций несовершеннолетних с коронавирусной инфекцией возросло. Ежедневно в Москве в больницу попадает по 25–30 детей, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24». По её словам, сегодня в стационарах города находятся 150 детей, четверо из них подключены к ИВЛ. Для их лечения применяется более серьёзная терапия.

При «дельта»-штамме дети болеют гораздо серьёзнее и чаще. Количество заболевших детей существенно возросло. <...> Если раньше госпитализация ребёнка была крайне редкой ситуацией, то теперь в день мы госпитализируем с ковидом от 25 до 30 детей, — это уже такие значимые цифры, — сказала Ракова.

Заместитель мэра добавила, что в октябре ежедневно выявлялось около тысячи заболевших COVID-19 детей, но они болели или бессимптомно, или в лёгкой форме.

По словам Раковой, на сегодняшний день в московских стационарах находятся 150 детей, у 91 из них диагностирована пневмония, четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

Всё это требует от нас менять терапию, применять более серьёзную терапию. Уже сейчас нередко мы применяем препараты, которые блокируют развитие цитокинового шторма. Во-вторых, отработан новый алгоритм, по которому детям из группы риска — с сахарным диабетом, ожирением, ослабленным иммунитетом и ещё рядом серьёзных заболеваний — на ранних стадиях для предотвращения тяжёлого течения заболевания начали применять моноклональные противовирусные антитела, которые существенно предотвращают развитие тяжёлых заболеваний, — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Москве наблюдается двух-трёхкратное увеличение заражений COVID-19 среди несовершеннолетних. Это происходит в связи с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции, которые поражают даже маленьких детей.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране традиционную новогоднюю ёлку для детей, ежегодно проходящую в Государственном Кремлёвском дворце, отменили.

Для предотвращения заражения несовершеннолетних, на базе НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи разработана детская вакцина от коронавирусной инфекции. По составу она аналогична «Спутнику V», разведённому в пять раз. Препарат уже доказал эффективность и безопасность для подростков в ходе клинических испытаний.