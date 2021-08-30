Ракова рассказала, при каких условиях школьников вернут на дистанционку

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что школьников могут вернуть на дистанционный формат обучения, если все родители детей в классе напишут соответствующее заявление. Её слова приводит РИА Новости.

Ракова заметила , что новый учебный год в столице решили начать в очном формате. Перевод на дистанционку возможен, но либо родители должны написать заявление на имя директора, либо это реализуемо в исключительных случаях. К примеру, если ребёнок болен, занимается по индивидуальной программе или же задействован в спортивной сфере, то с ним могут заниматься удалённо.

Только если все родители в классе единодушно напишут заявление на имя директора, что они хотят учиться не в очном формате, а дистанционно, — такой формат по решению школы может быть для них организован, — сказала заместитель мэра.

При этом она отметила, что если кто-то из класса заболел, то вся группа уходит на карантин и учится дистанционно.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что во всех регионах России учебный год начнётся в очном формате. Кроме того, она рассказала, что большинство школ уже готовы принять учеников.