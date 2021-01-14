Ракова назвала стабильной ситуацию с COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/28d1d502-573a-11eb-96a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Москве в настоящее время наблюдается стабильная ситуация по COVID-19, однако полностью исключить возможность ещё одной волны коронавируса столичные власти не могут, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На сегодняшний день в городе ситуация стабильная, но исключить ещё одну волну мы не можем, с учётом прошедших новогодних праздников и с тем, как развивается ситуация, — отметила Ракова на полях Гайдаровского форума.

Гайдаровский форум представляет собой международную научно-практическую конференцию, на которой обсуждаются экономические вопросы. Мероприятие проводится с 2010 года. Главная тема нынешнего форума обозначена как «Россия и мир: вызовы нового десятилетия». NEWS.ru выступает в качестве информационного партнёра мероприятия.

За последние сутки столичные медики выявили 5534 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заражённых в городе достигло 882 962 человек, из них болеют в настоящее время 141 551.

Москва по-прежнему остаётся на первом месте по заболеваемости. Следом идут Санкт-Петербург — 3094 новых случая (всего 290 908) и Подмосковье — 1361 заражённый (всего 174 620).

Ранее NEWS.ru писал, что пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, уже пройден, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, в настоящее время специалисты наблюдают некоторую тенденцию к стабилизации ситуации.