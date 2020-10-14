Ракова: две трети детей с COVID в Москве составляют ученики 6–11-х классов

https://static.news.ru/photo/bb96de22-0e4d-11eb-8efc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Учащиеся 6–11-х классов чаще других болели новой коронавирусной инфекцией, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Когда мы смотрим структуру инфицированных детей, то видим, что две трети в ней составляют ученики 6–11-х классов и только 30% — дети младшего школьного возраста. То есть понятно, что основное инфицирование и риски развития инфекции, они как раз в группе старших возрастов, — сказала заммэра в эфире программы «Время» на Первом канале.

Из-за того что учеников этих классов перевели на «дистанционку», то, по словам Раковой, нагрузка на школы снизится практически на 50%.

У школ возможность обеспечить дополнительные меры сосредоточения детей внутри здания гораздо больше. Больше возможностей организовать правильный проход, организовать непересечение детей в столовой, развести их по этажам, — отметила заммэра.

Московский мэр Сергей Собянин ранее ввёл в городе ряд профилактических мер из-за роста числа заболевших коронавирусом и ожиданий роста простудных заболеваний. Пожилым жителям столицы с 28 сентября до 28 октября рекомендовано не выходить из дома без необходимости, льготные проездные для этих категорий граждан заблокировали. Всех школьников отправили на каникулы и заблокировали для них с 5 по 18 октября льготные транспортные карты. С 19 октября по 1 ноября школьники 6–11-х классов переходят на дистанционное обучение, к очной учёбе вернутся только ученики 1–5-х классов.

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября работать не будут. Власти рекомендуют негосударственным образовательным организациям принять аналогичные решения.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минпросвещения оценили эпидобстановку в школах.