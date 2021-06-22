Число случаев COVID в Москве выросло почти на 100%

В Москве в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Прирост новых случаев увеличился почти на 100%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Три последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличился практически на 100%, — сказала чиновница.

В настоящее время более двух третей заразившихся коронавирусом жителей Москвы лечатся на дому. Чиновница также сообщила, что примерно у половины москвичей есть иммунитет к уханьскому штамму COVID-19, а пятая часть — имеет антитела к индийскому штамму.

Ракова добавила, что столичные власти стремятся обеспечить жителей мегаполиса максимальным количеством вакцин. Однако по двум препаратам поставки недостаточны.

Заммэра также высказалась по поводу возможности введения в Москве нового локдауна. По её словам, это решение «слишком сложное и болезненное» и принимать его следует только в самом крайнем случае.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки прирост заболеваемости в столице составил 6555 случаев. Рекордный показатель был зафиксирован 19 июня и составил 9120 случаев.

Мэр столицы Сергей Собянин ужесточил действующие ограничения. С 22 июня запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 500. С 28 июня заведения общепита будут принимать только привитых, переболевших или представивших отрицательный ПЦР-тест посетителей. В Кремле эти меры поддержали.