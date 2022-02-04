Онколог: слово «вылечился» мы используем достаточно аккуратно

Всемирный день борьбы против рака отмечается 4 февраля. Его цель — привлечь внимание общественности к этой проблеме. Около 10 млн человек в мире умерли от злокачественных новообразований в 2020 году. Ещё у более полумиллиона — рак был выявлен впервые. Несмотря на трудности оказания высокотехнологичной помощи в нашей стране, подходы в лечении онкозаболеваний меняются. Операции, которые были недоступны пациентам ещё 10 лет назад, сейчас считаются рядовыми. Врачам удаётся вылечить даже самые запущенные случаи. NEWS.ru врачом-онкологом, главным врачом федеральной сети клиник экспертной онкологии, кандидатом медицинских наук Андреем Пылёвым о новых подходах в терапии и сложностях в регистрации новых лекарственных препаратов.

Андрей Пылёв pinterest.ru

— Многие до сих пор ставят знак равно, между словами «рак» и «смерть». Расскажите, почему это уже не так?

— Онкология — наиболее динамично развивающаяся область медицины. В ней всё меняется фактически постоянно. Особенно в разделе лекарственной терапии. Появляются новые препараты, исследуются новые комбинации препаратов. В середине прошлого века существовала только химиотерапия. Метод действенный, но оказывающий системное токсическое воздействие на весь организм. Сейчас же появились таргетные препараты, которые воздействуют более точечно.

Буквально 10 лет назад появилось новое направление — иммунотерапия. Это препараты, которые активируют собственный противоопухолевый иммунитет человеческого организма. При целом ряде опухолей, которые ранее считались плохо чувствительными к лекарственной терапии, иммунотерапия сейчас считается лечением номер один. Она показывает прекрасные результаты, например при меланоме. Показания для ее назначения расширяются каждый год. Убежден, что ничего важнее, чем появление иммунотерапии, за последние 10 лет в мировой онкологии не произошло.

— Какие онкологические патологии считались еще 10 лет назад безнадежными, а сейчас их можно вылечить?

— Самые яркие примеры — это меланома и рак лёгкого. За последние годы принципиально изменились алгоритмы лечения этих заболеваний. Ещё 10-15 лет назад такие пациенты считались абсолютно безнадежными. При запущенных стадиях проводили только химиотерапию, но выживаемость была несколько месяцев. Сейчас при таких заболеваниях используют иммунотерапию, таргетную терапию, их комбинации. Такие пациенты могут жить годами после лечения.

— Выросло ли за последние годы количество пациентов, которые вылечиваются от рака полностью. То есть навсегда забывают о своей болезни и живут дальше?

— Мы в онкологии слово «вылечился» используем достаточно аккуратно. То, о чём вы говорите, это стойкая ремиссия. Когда человек живёт и у него нет никаких признаков и проявлений болезни. Он не находиться в активной стадии лечения. Эта может длиться годами, может и всю жизнь. Если говорить о пациентах, которые начали лечение на ранней стадии, вероятность такого исхода достаточно высока. Но на поздних стадиях заболевания, если все хорошо и правильно сделано, тоже можно выйти в ремиссию. За последние 10-15 лет результаты лечения пациентов существенно улучшились. Например, одно из самых грозных и тяжелых заболеваний — рак поджелудочной железы. Ещё 10-15 лет назад такие пациенты не переживали и трёхлетний рубеж. Даже в случае радикального лечения. Сейчас с появлением новых видов терапии, появились и десятилетние результаты выживаемости.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Я слышала о методе лечения рака, который появился в России около шести лет лет назад. Гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия (HIPEC). В чем его преимущества?

— HIPEC сейчас используется в нескольких крупных государственных и частных клиниках. Основное показание для данного метода – опухолевое поражение брюшины. В эту область метастазируют опухоли самых разных локализаций. Чаще всего — рак яичника, других органов женской репродуктивной системы, рак желудка, рак аппендикса, толстого кишечника. Бывают и первичные опухоли брюшины, например мезотелиома. До недавнего времени считалось, что первичное и вторичное опухолевое поражение брюшины — это приговор. Такие пациенты считались практически безнадежными. С середины прошлого века, начались попытки найти варианты эффективного лечения. Но настоящий прорыв сделал 90-х годах прошлого века американский хирург Пол Шугабейкер. Он доказал, что введение химиопрепаратов в брюшину при определенной температуре существенно улучшает прогноз этих пациентов. С годами эти данные были систематизированы. Сейчас есть заболевания, при которых эта процедура является абсолютным показанием, например рак аппендикса, мезотелиома, псевдомиксома. Используется эта методика и при метастатическом поражении брюшины при опухолях других локализаций.

— Каков механизм действия, зачем нагревать препараты, чтобы усилить их эффект?

— Это упрощает доступ лекарственного препарата непосредственно к опухолевой клетке. Эффект достигается за счет высокой температуры. Мы можем добиться концентрации препарата в брюшине на порядок выше, чем при внутривенном введении. Но при этом не оказывая системного токсического воздействия на организм в целом.

— Когда говорят о новейших способах лечения рака, сразу возникает вопрос доступности высокотехнологичной медицинской помощи в рамках ОМС.

— Все методы, которые я перечислил доступы в рамках ОМС. Конечно, есть определенные сложности со скоростью получения тех или иных диагностических и лечебных процедур. Но не могу не отметить, что в целом ситуация улучшается. Но в коммерческих клиниках помощь оказывается быстрее. Но это стоит денег, конечно.

— Не секрет, что некоторые эффективные препараты, по-прежнему недоступны в России. Например, для лечения одного из агрессивных видов рака молочной железы в Европе и США применяют препарат TRODELVY. В нашей стране он не зарегистрирован. Онкопациенты пишут петиции, их не слышат. Сталкивались ли вы с тем, что нужного препарата для лечения недуга просто нет?

— Да проблема оперативной регистрации иностранных препаратов в России, действительно, существует. Мы несколько отстаем в этом вопросе. Но семь лет назад, например, ситуация была гораздо хуже. Я тогда понимал, что есть огромное количество препаратов, которые могут помочь пациенту, но в России они недоступны. Сейчас этот список значительно сократился. В любом случае ситуации, когда человеку может помочь только один препарат и больше ничего, бывают крайне редко. Почти всегда удаётся подобрать альтернативу. Сейчас в России доступны препараты для лечения всех видов рака.

Для справки

По данным Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, в России за последние 10 лет существенно вырос так называемый «показатель распространенности злокачественных новообразований». В 2020 году онкологические диагнозы были поставлены 2.707,3 людям на 100 тысяч населения. Это на 37.5% выше, чем в 2010-м. Такую динамику связывают как с ростом заболеваемости и выявляемости, так увеличением выживаемости раковых больных.

Самыми распространённым локализациями злокачественных новообразований являются: рак молочной железы (18.5%), тела матки (7%), предстательной железы (6.8%), ободочной кишки (6%), лимфатической и кровеносной ткани (5.7%), почки (4.5%).

Большинство опухолей выявили в 2020 году на ранних стадиях. Так 30.7% злокачественных новообразований диагностированы на первой стадии, 25.6% — на второй, 17.8% — на третьей, 25,9% — на четвёртой.