Рак, СПИД: какие новые способы лечения смертельных болезней появились в РФ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 2023 году в мире произошло несколько важных прорывов в области медицины: появились новые методики генной терапии, вакцины от разных заболеваний, способы лечения рака и болезни Альцгеймера. Какие еще новые исследования в этой сфере проводились в России и за рубежом — в материале NEWS.ru.

Новый препарат для лечения болезни Альцгеймера

Исследователи из Санкт-Петербурга в 2023 году открыли новый метод борьбы с болезнью Альцгеймерa. Они создали препарат, который ограничивает утрату связей между клетками, что помогает сохранять память. Правда, до клинических испытаний дело еще не дошло.

«Мы считаем, что болезнь Альцгеймера начинается с разрушения контактов между нейронами в головном мозге, и если мы сможем замедлить процесс утраты связей, то, соответственно, отсрочим наступление симптомов заболевания. Наш препарат направлен на ограничение утраты связей между клетками и помогает мозгу сохранить память», — пояснила доктор биологических наук Елена Попугаева.

Пока препарат прошел испытание на мышах: исследование показало эффективность лекарства. Следующим этапом станет анализ на токсичность и мутагенность. Это позволит понять, есть ли у препарата побочные действия. Затем ученые определят оптимальную дозировку для человека и после проведения лабораторных опытов перейдут к клиническим испытаниям.

Протезы и «тканевой пистолет» для ран

В России в 2023 году создан целый ряд имплантов и протезов. Например, инженер Илья Чех разработал протез кисти руки для взаимодействия с сенсорным экраном электронного устройства. А кандидат медицинских наук Алексей Ковалев создал трансплантат, позволяющий восстановить целостность больших дефектов костной ткани за счет использования костного мозга здоровой конечности.

В университете МИСИС создали ручное автономное устройство двухкомпонентной биопечати, которое позволяет нанести на рану специальное покрытие для ее герметизации и остановки кровотечения. Такой аппарат можно применять во время чрезвычайных ситуаций и боевых действий.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости В университете МИСИС создали ручное автономное устройство двухкомпонентной биопечати

В вузе пояснили, что барьерный эффект на поврежденной коже создается за счет параллельной двухкомпонентной высокоточной подачи обезболивающих, кровоостанавливающих, антибактериальных и других веществ на рану. Биоактивный материал создает на ране специальную пленку, которая предотвращает попадание в кровь инфекции и создает условия для ускоренного заживления.

«В отличие от существующих мировых аналогов разработанное устройство является полностью автономным и питается от встроенных аккумуляторных батарей, которые могут быть заряжены через USB-порт. Перед работой два стандартных шприца объемом 20 миллилитров заправляются биополимерами и медицинскими препаратами. Через специальный порт подсоединяется третий шприц, и выполняется заправка устройства сшивающим агентом, далее заправляющий шприц отключается», — пояснил автор разработки Тимур Айдемир.

Новые методы лечения рака

Наиболее безопасный и современный способ борьбы с раком — таргетная терапия. Суть метода состоит в воздействии препаратами только на пораженные клетки без воздействия на здоровые. В 2023 году таргетная терапия против рака впервые успешно прошла испытания на людях. Исследование показало, что в результате выживаемость у людей с рецидивирующей глиомой (опухоль, поражающая клетки головного или спинного мозга. — NEWS.ru) удалось увеличить более чем в два раза.

В Оксфордском университете ученые разработали анализ крови, который способен распознать на самой ранней стадии более 50 раковых заболеваний. При этом 45 из них на сегодняшний день не входят ни в одну программу скриннинга. Кроме того, появился анализ на рецидив онкологических заболеваний.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Председатель комитета по здравоохранению и медицинской индустрии Московской торгово-промышленной палаты Олег Рукодайный рассказал NEWS.ru, что в России разработаны дендритно-клеточные вакцины (позволяют бороться с опухолью путем активации собственной иммунной системы пациента. — NEWS.ru). По словам Олега Рукодайного, их эффективность уже доказана при некоторых видах онкологии. Однако они пока широко не применяются в России.

Коррекция ДНК для лечения гемофилии и ВИЧ

Одним из главных достижений медицины в 2023 году стала генная терапия на основе редактирования гена CRISPR. Суть метода заключается в коррекции исходной ДНК либо встраивания нового гена в конкретное место ДНК. Эту технологию еще называют «молекулярными ножницами».

Этот передовой метод лечения генетических заболеваний в 2023 году впервые начали применять в Великобритании для лечения серповидно-клеточной болезни и бета-талассемии. Эти заболевания связаны с недостаточностью гемоглобина и приводят к анемии, тромбообразованию и болезненным приступам. Раньше их лечили постоянными переливаниями крови, которые зачастую плохо переносятся пациентами. Новый способ лечения предполагает, что у пациентов извлекают из костного мозга стволовые клетки, гены редактируют в лаборатории, а после возвращают обратно в организм, что позволяет человеку полностью выздороветь.

Генная терапия применяется для лечения мышечной дистрофиии Дюшенна, гемофилии А, улучшения состояния пациентов с ВИЧ. В будущем редактирование гена CRISPR может помочь в лечении множества генетических заболеваний, рака и даже бесплодия.

«Впервые мы получили оружие, с помощью которого можно бороться с заболеваниями, которые раньше считались неизлечимыми, исправлять генетические дефекты, создавать новые организмы. Без преувеличения, открылась новая эра биологии», — заявлял научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Валентин Власов.

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Будет ли ИИ создавать новые лекарства

Российские ученые вплотную приблизились к тому, чтобы подключить искусственный интеллект (ИИ) к созданию новых лекарств. Такой способ в будущем планируют использовать сотрудники Сеченовского университета. Алгоритмы ИИ способны проанализировать большие объемы биомедицинских данных, идентифицировать потенциальные лекарственные препараты и спрогнозировать их эффективность и безопасность.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии университета Вадим Тарасов заявлял, что это позволит значительно сократить сроки некоторых этапов разработки препаратов. В результате новые качественные безопасные лекарства — как дженерики, так в перспективе и оригиналы, будут выходить на рынок быстрее.

Какие методики развиваются в России

По словам Олега Рукодайного, в России сейчас появляется множество исследований по генной, клеточной и таргетной терапии, случаются и открытия. Однако с применением этих современных технологий, по его словам, «пока все сложно».

«Вопрос в том, насколько наше законодательство позволяет их быстро внедрять. Здесь, конечно, можно было бы сделать более гибкую систему. Ведь когда в пандемию перед нами стоял серьезный вызов по созданию вакцины от коронавируса, мы ее достаточно быстро внедрили. Поэтому в случае с социально значимыми заболеваниями стоит как-то ускоряться», — заявил Олег Рукодайный.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Он добавил, что у России есть потенциал: в стране много лабораторий, где совершаются открытия. Олег Рукодайный отметил, что Россия могла бы стать чемпионом в сфере медицинских разработок, если усилить это направление.

«Нужно помогать нашим ученым, спонсировать разработки. Это может дать гораздо больше результата, чем все новое современное медицинское „железо“, потому что это может вылечить человека и ему не потребуются роботы-хирурги и протезы», — считает Олег Рукодайный.

Тем не менее он отметил, что разработку медицинского «железа» прекращать нельзя. По словам Олега Рукодайного, импланты и протезы, которые сейчас изобретают в России, на западе уже есть, но «мы идем по пути импортозамещения».

«Они там безумно дорогие. Если раньше, при другом курсе доллара и евро, люди еще могли себе позволить западные бионические протезы, то сейчас это сложно. Поэтому это правильно — развивать свое производство», — уточнил эксперт.

Читайте также:

Тайна о местонахождении Ноева ковчега: какое открытие сделали ученые

Российская академия наук объявила астрологию лженаукой

В грунте с астероида Бенну ученые нашли следы органики