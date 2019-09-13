https://static.news.ru/photo/f9948dcc-d597-11e9-a7c2-fa163e074e61_660.jpg Константин Райкин Фото: АГН "Москва"/Global Look Press

Художественный руководитель театра «Сатирикон» и народный артист России Константин Райкин заявил, что обвиняемый в нападении на силовика Павел Устинов невиновен.

Он призвал следствие тщательно разобраться в деле. Также он попросил всех обратить внимание на происходящее.

Я бы хотел, чтобы человеку не ломали судьбу, не ломали жизнь. Я совершенно уверен, что он ни в чём не виноват, он абсолютно надёжный, спокойный человек, — подчеркнул худрук.

Он отметил, что «недоразумение» может завершиться трагически.

По словам Райкина, фигурант дела случайно оказался на митинге за честные выборы. Молодой человек вышел на Пушкинскую площадь и ждал знакомого недалеко от протестующих.

К нему подошли несколько представителей силовых структур, завалили его, стали бить дубинками, отвели в автозак. Потом обвинили его в том, что он вывихнул плечо одному из нападавших, — заключил он.

Видеообращение опубликовано на YouTube «Сатирикона».

Как писал News.ru, по версии обвинения, подсудимый оказал сопротивление при задержании и вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Устинов вину не признал. Он заявил, что не участвовал в митинге, а просто стоял в стороне и ожидал встречи с другом.