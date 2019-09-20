https://static.news.ru/photo/a74ddcea-db95-11e9-b878-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»/Global Look Press

Худрук театра «Сатирикон» и Высшей школы сценических искусств Константин Райкин назвал решение Мосгорсуда изменить меру пресечения актёру Павлу Устинову с ареста на подписку о невыезде обнадёживающим.

По его словам, это «только часть пути». Он выразил надежду, что дело будет доведено до конца и все обвинения с Устинова, который получил три с половиной года колонии за применение насилия в отношении сотрудника ОМОНа на митинге 3 августа, будут сняты.

Надо, чтобы это было доведено до конца и чтобы он был признан невиновным, приступил бы к своей мирной творческой жизни, чего он вполне достоин, — заявил Райкин.

Ранее News.ru писал, что Мосгорсуд изменил меру пресечения актёру Павлу Устинову. 16 сентября его осудили на три с половиной года по обвинению в нападении на омоновца, передаёт корреспондент News.ru из зала суда. Об освобождении Устинова из-под ареста ходатайствовала прокуратура.