Крем-чиз для торта с карамелью — это идеальное сочетание воздушной сливочной текстуры и глубокого карамельного вкуса. Он станет небанальным дополнением практически к любой начинке десерта — будь то бананы, орехи или ягоды. Попробуйте приготовить его по нашему пошаговому рецепту.
Ингредиенты:
- сливочный сыр (классический, без добавок) — 400 г;
- сливки 33–35% — 300 мл;
- сахарная пудра — 80 г;
- ванильный экстракт — чайная ложка;
- сахарный песок — 150 г;
- сливочное масло — 50 г;
- соль — по желанию.
Способ приготовления:
- Насыпьте сахар в толстостенную кастрюлю и поставьте на средний огонь. Не мешайте — просто дайте сахару начать таять.
- Когда он расплавится и приобретет янтарный цвет, аккуратно добавьте сливочное масло. Перемешайте венчиком до однородности.
- Влейте теплые сливки (можно предварительно слегка подогреть в микроволновке или на плите), осторожно перемешивая. Смесь может начать пузыриться — это нормально.
- После получения однородной консистенции снимите с огня. Добавьте щепотку соли, если хотите сделать карамель соленой.
- Дайте карамели полностью остыть — она должна стать густой, но текучей.
- Пока карамель остывает, займемся кремом. В глубокой миске соедините сливочный сыр и сахарную пудру. Взбейте миксером на средней скорости до мягкой кремовой текстуры.
- Влейте ванильный экстракт, продолжая взбивать.
- Отдельно взбейте сливки до устойчивых пиков.
- Аккуратно введите взбитые сливки в сырную массу, перемешивая лопаткой снизу вверх. Крем должен получиться пышным и однородным.
- Соедините крем и карамель. Взбейте миксером до однородности. Крем-чиз с карамелью готов!
А если вы не любите сладкое, можете приготовить печеночный торт по нашему рецепту.
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