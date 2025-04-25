Крем-чиз для торта с карамелью — это идеальное сочетание воздушной сливочной текстуры и глубокого карамельного вкуса. Он станет небанальным дополнением практически к любой начинке десерта — будь то бананы, орехи или ягоды. Попробуйте приготовить его по нашему пошаговому рецепту.

Ингредиенты:

  • сливочный сыр (классический, без добавок) — 400 г;
  • сливки 33–35% — 300 мл;
  • сахарная пудра — 80 г;
  • ванильный экстракт — чайная ложка;
  • сахарный песок  — 150 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соль — по желанию.

Способ приготовления:

  1. Насыпьте сахар в толстостенную кастрюлю и поставьте на средний огонь. Не мешайте — просто дайте сахару начать таять.
     
  2. Когда он расплавится и приобретет янтарный цвет, аккуратно добавьте сливочное масло. Перемешайте венчиком до однородности.
     
  3. Влейте теплые сливки (можно предварительно слегка подогреть в микроволновке или на плите), осторожно перемешивая. Смесь может начать пузыриться — это нормально.
     
  4. После получения однородной консистенции снимите с огня. Добавьте щепотку соли, если хотите сделать карамель соленой.
     
  5. Дайте карамели полностью остыть — она должна стать густой, но текучей.
     
  6. Пока карамель остывает, займемся кремом. В глубокой миске соедините сливочный сыр и сахарную пудру. Взбейте миксером на средней скорости до мягкой кремовой текстуры.
     
  7. Влейте ванильный экстракт, продолжая взбивать.
     
  8. Отдельно взбейте сливки до устойчивых пиков.
     
  9. Аккуратно введите взбитые сливки в сырную массу, перемешивая лопаткой снизу вверх. Крем должен получиться пышным и однородным.
     
  10. Соедините крем и карамель. Взбейте миксером до однородности. Крем-чиз с карамелью готов!

А если вы не любите сладкое, можете приготовить печеночный торт по нашему рецепту.


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