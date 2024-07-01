Рай для педофила? Как школьницы Ростова-на-Дону оказались в центре скандала

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Ростове прошло шоу под названием «Детская супермодель России». Почему местные жители возмущены, разрешено ли такое в РФ, будут ли наказания?

Что возмутило жителей Ростова-на-Дону

Telegram-канал SHOT рассказал о конкурсе «Детская супермодель России». Дефиле, в ходе которого несовершеннолетние школьницы выступали на подиуме в купальниках, прошло в субботу, 29 июня.

По словам организаторов, в шоу участвовали девочки от 4 до 15 лет. Telegram-канал опубликовал фото и видео дефиле в купальниках, которое устроили девочки-подростки, которым на вид около 13–15 лет. Местные жители в соцсетях обвиняют организаторов в чрезмерно откровенных образах выступающих.

«Это какой-то рай для педофила!», «Куда смотрят родители, кто этих малолеток отпустил в таком виде?!», «В Ростове предлагают альтернативу никабам?» — пишут пользователи «ВКонтакте».

Telegram-канал Readovka назвал дефиле «срамом».

«Интересно было бы послушать ответ организатора мероприятия на вопрос, какие ценности продвигает это шоу. Вероятно, подобная акция органично смотрелась бы на Западе, взявшем курс на моральное раскрепощение, но мы в России — в нашей стране видеть подобный срам очень странно. Особенно когда прямо на наших глазах идет борьба за укрепление традиционных и семейных ценностей», — пишет издание.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что говорит организатор конкурса детей-моделей

SHOT удалось связаться с организаторами, компанией «Имидж-Элит». Там заявили, что конкурс проводится уже 28 лет, все делается строго добровольно, а в зале присутствовали только родители, с которыми были подписаны соглашения.

В разговоре с «Газета.Ru» организатор конкурса и генеральный директор компании «Имидж Элит» Михаил Степура предположил, что стал жертвой провокации. По его словам, в парке в тот день проходило два конкурса — среди детей и среди взрослых. По Сети разлетелись кадры взрослых участниц, сделанные на фоне детского баннера. По его словам, человека, намеренно опубликовавшего такие снимки, ищут, «Имидж-Элит» подаст на него в суд.

«Если бы фото были на фоне названия взрослого конкурса, вопросов бы не возникло. А тут подняли такую волну. Если это сделано специально и нам удастся это доказать, надо с товарищем разбираться. Просто обидно», — заявил Степура.

Ростовская прокуратура подтвердила РБК, что проводит проверку по факту проведения конкурса.

Что известно об организаторах конкурса «Детская супермодель России»

Компания «Имидж-Элит» позиционирует себя как «центр красоты и светского воспитания», который занимается подготовкой моделей и «оказывает неоценимую помощь и юным и взрослым ростовчанам в создании гармоничной личности, обретении неповторимого индивидуального стиля и имиджа».

В школе красоты и светского воспитания учатся дети и подростки от 3 до 15 лет. «Имидж-Элит» не только воспитывает, но и продвигает их на работу и конкурсы: в каталоге компании десятки детей-моделей обоих полов и разных возрастов.

Руководство центра имеет множество наград. Михаил Степура в 1999 году был избран вице-президентом Международного Альянса модельных агентств (М.А.М.А.), а в 2004 году награжден Золотым знаком «Лучший менеджер России». Директор школы красоты «Имидж» Елена Степура награждена почетным знаком «Заслуженный работник культуры и является главным редактором российского иллюстрированного журнала „Красота без границ“, который в 2003 году получил международную премию „Золотое яблоко“ на выставке „Подиум-Экспо“. Кроме того, у „Имидж-Элит“ большое количество почетных грамот и наград от руководства Ростовской области.

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