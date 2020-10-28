РАЭК и NEWS.ru запустили спецпроект в рамках Премии Рунета

https://static.news.ru/photo/de9241bc-19c6-11eb-af89-fa163e074e61_660.jpg Фото: premiaruneta/facebook.com

РАЭК и NEWS.ru запишут серию public talks с экспертами интернет-отрасли и лауреатами Премии Рунета прошлых лет. Журналисты побеседуют со спикерами о пути к успеху, digital-трендах, карьере в IT, важности отраслевых премий и будущем рынка.

Всего запланировано 17 выпусков — ровно по количеству лет, сколько вручается Премия Рунета. Первые съёмки уже состоялись, так что премьерные интервью выйдут совсем скоро.

«Серия public talks с ведущими лидерами мнений российского интернет-рынка, которую NEWS.ru запускает совместно с РАЭК, ставит перед собой цель рассказать аудитории о главных мейнстримах и технологиях Рунета. Сейчас мы наблюдаем пик развития и востребованность новых медиа и адаптацию традиционных средств массовой информации, поэтому решили собрать в нашем спецпроекте самые свежие сливки», — Евгения Валяева, PR-директор NEWS.ru.

«Мы зовём в студию героев интернет-отрасли, ярких звёзд рынка, которые благодаря экспертному взгляду в 10 минутах могут рассказать о цифровой трансформации различных индустрий и вкладе тех или иных компаний в развитие IT и digital в России. Это будут короткие, но очень информативные и вдохновляющие интервью — контент в духе времени и ритме текущих перемен», — Екатерина Демкина, руководитель пресс-службы РАЭК.

Интервью будут доступны на официальном сайте NEWS.ru и Премии Рунета.

Успейте вписать свою компанию в историю Премии Рунета — подать заявку можно до 13 ноября: https://premiaruneta.ru .