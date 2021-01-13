Радзиховский назвал возвращение Навального вызовом Путину

https://static.news.ru/photo/e9e8c92c-55f4-11eb-8e23-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Публицист Леонид Радзиховский заявил, что политик Алексей Навальный, объявивший о возвращении в Россию 17 января, «взвинтил ставки до максимума». По его словам, последним заявлением Навальный бросил вызов уже не системе и государству, а одному единственному человеку — президенту РФ Владимиру Путину.

Навальный обвиняет Путина лично, безо всяких экивоков и эвфемизмов в организации покушения на себя — раз. И говорит «Я вернусь, и ты мне ничего сделать не посмеешь» — два. Если по возвращении его не посадят, побоятся, это будет означать, что власть Навального больше власти Путина, — подчеркнул Радзиховский.

Навальный получил повестку от прокуратуры и прекрасно знает, что, прилетая в Россию, он отправляется в тюрьму. Этого ему и следует опасаться, отметил Радзиховский в комментарии для Sobesednik.ru.

Он добавил, что из тюрьмы Навальному дадут выйти только для того, чтобы раздеть и разуть окончательно, поскольку, если человек что-то кому-то должен, посадить за это его нельзя, но «могут отнять буквально всё имущество».

Публицист также сказал, что решение Навального о возвращении на родину, учитывая возросшую для него вероятность оказаться в тюрьме, произвело «ошеломляющее впечатление».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная служба исполнения наказаний объявила политика Алексея Навального в розыск в России. В документах ведомства говорится, что его сотрудники не смогли установить местонахождение оппозиционера. Соответствующее постановление ФСИН 13 января опубликовало издание Mash. Документ датируется 29 декабря 2020 года. При этом официально о розыске объявлено не было.