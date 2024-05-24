Экс-радиоведущий открыл «Госуслуги» и узнал, что занимался экстремизмом Экс-радиоведущий Андреев получил штраф на демонстрацию символа ЛГБТ

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Экс-радиоведущего «Серебряного Дождя» Илью Андреева оштрафовали за демонстрацию «экстремистской символики», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Сообщается, что сам Андреев узнал об этом случайно, когда зашел на портал «Госуслуги».

Как пишет канал, уехавший из России Андреев в начале года опубликовал в соцсети короткое видео с радужным флагом, являющимся символом ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), который заметил в каталонском городе Салоу. Как пишет канал, данную публикацию заметил 16 января сотрудник центра по противодействию экстремизму и составил протокол. Суд признал Андреева виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП и оштрафовал его на 2000 рублей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Испанию с ее консервативными устоями бороться с ЛГБТ. По его словам, «либеральные леваки» пытаются сломать Мадрид через детей и это надо пресекать. По мнению Милонова, Испанию пытаются превратить в страну без веры и церкви.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее призвал запретить в России одежду швейцарского бренда Vetements за пропаганду ЛГБТ. По словам политика, товары этой марки с рисунками, которые изображают однополые отношения, продаются в ЦУМе. Бородин также рассказала, что Vetements является любимым брендом певца Филиппа Киркорова.