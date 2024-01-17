Радиотерапевт перечислил ситуации, когда процедура КТ противопоказана Радиотерапевт Романов: процедура КТ недопустима при беременности менее 12 недель

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Процедура компьютерной томографии (КТ) противопоказана при беременности сроком менее 12 недель, рассказал в беседе с aif.ru врач-радиотерапевт, кандидат медицинских наук Денис Романов. Он пояснил, что сила излучения при этом исследовании значительно превышает мощность при обычном рентгене или флюорографии, и сильная лучевая нагрузка может нанести вред плоду.

Как отметил врач, специалисты откладывают проведение компьютерной томографии женщин на ранних сроках беременности на более безопасный период или заменяя исследование на нерентгеновские МРТ и УЗИ.

Еще одним противопоказанием к выполнению КТ эксперт назвал неспособность пациента занимать неподвижное положение в течение нескольких минут. Это может касаться людей с психическими заболеваниями, либо находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также маленьких детей. В таких случаях при безусловной необходимости выполнить исследование пациентов погружают в медикаментозный сон.

Исследования с внутривенным введением йодосодержащего контрастного препарата также имеют ряд противопоказаний, добавил радиотерапевт. В этот список, по его словам, входят повышенная чувствительность к препаратам йода, тяжелые заболевания печени и почек, ряд заболеваний щитовидной железы, сахарный диабет и туберкулез в активной форме.

Ранее врач-рентгенолог Дмитрий Деменок посоветовал девушкам проходить магнитно-резонансную томографию молочных желез, чтобы вовремя выявить рак груди. Специалист подчеркнул, что это исследование особенно актуально для пациенток до 30 лет, у которых есть генетическая предрасположенность к заболеванию.