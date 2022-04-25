Радиостанцию «Свобода» могут оштрафовать на 188 млн рублей

Радиостанция «Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) может быть оштрафована на сумму в 188 млн рублей из-за отказа удалить запрещённый российским законодательством контент. В суд поступили 47 протоколов об административных правонарушениях, допущенных радиостанцией, сообщает ТАСС.

Отмечается, что все они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством). По каждому из протоколов радиостанции грозит штраф в размере до 4 млн рублей.

Таким образом, всего ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» может быть оштрафовано на 188 млн рублей, — пояснили в суде.

«Радио Свобода» прекратило вещание на территории России в начале марта. В качестве причин было названо давление со стороны правоохранительных органов на журналистов, а также инициация налоговыми органами процедуры банкротства. При этом представители радиостанции отметили, что её сайт продолжит работу в обычном режиме.