Радиостанцию «Свобода» могут оштрафовать на 188 млн рублей
Сергей Попов
Сергей Попов
14:17, 25 апреля 2022
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Радиостанция «Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) может быть оштрафована на сумму в 188 млн рублей из-за отказа удалить запрещённый российским законодательством контент. В суд поступили 47 протоколов об административных правонарушениях, допущенных радиостанцией, сообщает ТАСС.
Отмечается, что все они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством). По каждому из протоколов радиостанции грозит штраф в размере до 4 млн рублей.
Таким образом, всего ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» может быть оштрафовано на 188 млн рублей, — пояснили в суде.
«Радио Свобода» прекратило вещание на территории России в начале марта. В качестве причин было названо давление со стороны правоохранительных органов на журналистов, а также инициация налоговыми органами процедуры банкротства. При этом представители радиостанции отметили, что её сайт продолжит работу в обычном режиме.