«Радиостанция Судного дня» передала новые сообщения «Радиостанция Судного дня» за день передала девять сообщений

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«Радиостанция Судного дня» 24 апреля передала девять нерасшифрованных сообщений, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». Трансляция шла с 13:04 до 17:21 мск.

В эфир вышли слова «двинский», «целостат», «биржевик», «швеллер», «верхожом», «стечение», «пукосмак», «лорошток», «зубролиф», «наложенье», «бродолай» и «шпикомопс». После этого эфир прервался.

До этого радиостанция УВБ-76 вела трансляцию 17 апреля. Она передала в эфир три уникальных сигнала. Первым прозвучало слово «борнорак». Затем «адовый», после этого «пудолист» и «рефератный». УВБ-76 традиционно издает монотонные звуки. Считается, что радиостанция была создана в рамках системы «Периметр» или «Мертвая рука».

Радиостанция УВБ-76 резко активизировалась в феврале 2025 года. За месяц станция выходила в эфир 46 раз, рекордное количество сообщений, 25 штук, было зафиксировано 12 февраля — в день, когда беседовали по телефону президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин. Тогда прозвучали слова «огрубение», «дитя», «сучение», «приплод», «комиссар» и другие.

«Радиостанция Судного дня», вероятно, связана с системой предупреждения о ракетном нападении «Периметр», заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, оборудование передает сигналы на такие же передатчики по всей России. Эксперт отметил, что отсутствие ответа может быть воспринято как нанесение по РФ ядерного удара.