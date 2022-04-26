Радио «Свобода» могут оштрафовать на 240 млн рублей

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Радиостанцию «Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) могут оштрафовать на 240 млн рублей за неудаление запрещенного контента, в том числе фейков об специальной операции на Украине, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда. В отношении радио в суд поступило около 60 протоколов по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

В судебный участок № 423 мирового суда Тверского района Москвы поступили 60 протоколов в отношении ООО «Радио «Свободная Европа/Радио Свобода» по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Часть из них связана с материалами этого СМИ о ходе спецоперации на Украине. Всего компании грозит штраф в 240 млн рублей, — говорится в сообщении.

25 апреля появилась информация, что радиостанция может быть оштрафована на сумму в 188 млн рублей из-за отказа удалить запрещённый российским законодательством контент. В суд поступили 47 протоколов об административных правонарушениях, допущенных радиостанцией.

«Радио Свобода» прекратило вещание на территории России в начале марта. В качестве причин было названо давление со стороны правоохранительных органов на журналистов, а также инициация налоговыми органами процедуры банкротства. При этом представители радиостанции отметили, что её сайт продолжит работу в обычном режиме.