https://static.news.ru/photo/22aedb5a-ca3e-11e9-9fb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Более половины родителей школьников намерены отпроситься с работы или даже взять отпуск, чтобы проводить ребёнка в школу в новом учебном году. В этом году торжественные линейки будут проходить 2 сентября.

Таковы данные исследования, которое провёл сервис по поиску работы SuperJob. Эксперты выяснили, что подмениться, взять выходной или использовать отпуск собираются около трети россиян. Ещё 23% ради посещения торжественной линейки отпросятся у руководства на несколько часов.

Больше всего тех, кто собирается провожать ребёнка в школу, среди родителей первоклассников. Лишь 17% родителей останутся на работе, перепоручив миссию бабушкам и дедушкам.

В целом же о планах лично отправить сына или дочь в школу женщины заявляли чаще мужчин. При этом 47% опрошенных сообщили, что не будут менять рабочие планы из-за начала учебного года.

Ранее News.ru писал, что родители, собирая детей в школу, стали чаще использовать кредитные деньги. Чаще всего покупают в долг жители Санкт-Петербурга, Твери, Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону.