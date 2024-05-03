Работягу из Брянска объявили «новым Джеймсом Бондом» из-за одного поста

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Житель Брянска стал звездой интернета после негативного отзыва девушки. Она высмеяла анкету и фотографию 42-летнего Евгения на сайте знакомств, опубликовав пост в социальной сети Twitter (X). Однако пользователи встали на защиту мужчины и назвали его «новым Джеймсом Бондом».

Почему я не люблю приложения для знакомств. Сидишь пять минут и удаляешь профиль нафиг, потому что, — написала девушка и прикрепила скрин его аккаунта.

Пост россиянки быстро разлетелся по социальной сети. Многие пользователи объявили Евгения из Брянска самым красивым человеком года и даже поместили его на обложку журнала Time. По информации Telegram-канала Baza, мужчина работает бетонщиком на одном из российских предприятий. Кроме этого, у него есть брат-близнец. Сам Евгений утверждает, что ему безразлична внезапно обрушившаяся на него слава, передает канал.

Ранее психолог Марина Винберг заявила, что сайты знакомств помогают расширить круг общения, даже если не удается при помощи них найти долгосрочного партнера. По ее словам, среди главных преимуществ можно выделить широкий круг людей, с которыми можно попробовать построить отношения. Специалист также подчеркнула, что каждый может установить конкретные критерии для поиска избранника, а система сама подберет подходящего кандидата.