Работу СМИ в условиях СВО обсудят в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работу СМИ в условиях современности обсудят на итоговом форуме Общественной палаты России «Сообщество», который пройдет в Москве 2 и 3 ноября. В ходе мероприятия обсудят специфику освещения спецоперации, стратегию борьбы с фейками и меры поддержки журналистского сообщества. Председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов рассказал, что работа медиа стала определяющей для сохранения гражданского единства .

Сегодня работа СМИ, как традиционных, так и новых медиа, становится во многом определяющей для сохранения и упрочения гражданского единства, доверия к власти. Оперативность, объективность подачи информации, опора на факты, высокие стандарты профессиональной этики — эти требования мы сегодня предъявляем к себе и нашим коллегам, — отмечает Сабитов.

Он отметил, что сейчас издания должны не только правдиво рассказывать о происходящем в зоне СВО и на территории всей страны в условиях частичной мобилизации, но и в ситуации санкционного давления противостоять волне информационных вбросов, призванных сеять панику, дискредитировать решения и действия органов власти.

Пресс-служба Фонда Росконгресс ранее сообщила, что Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 5 по 8 сентября следующего года на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Ответственный секретарь форума, советник президента РФ Антон Кобяков подчеркнул, что ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дискуссий, которая призвана содействовать интенсивному развитию экономики Дальнего Востока, а также расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.